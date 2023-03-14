Сбер: Проблемы банков США не повторятся в России

12:10

Ситуация с крахом крупных банков, произошедшая в США, в России точно не повторится, проблем в банковском секторе РФ нет, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на заседании комитета Совета Федерации.



Ранее американский регулятор закрыл калифорнийский банк Silicon Valley Bank. Это стало самым крупным банковским крахом США с 2008 года.

Ведяхин отметил, что американский регулятор отказался предоставлять Silicon Valley Bank ликвидность, когда тот за ней обратился. В результате банк был вынужден продавать активы. «Этого им не хватило, к ним прибежало еще больше клиентов, кризис ликвидности, банк – банкрот», – пояснил представитель Сбера.

Он также обратил внимание на то, что Silicon Valley Bank не проходил стресс-тесты. «Для понимания: наш регулятор делает их раз в год, в прошлом году мы, по-моему, проходили два раза все стресс-тесты. Все очень четко, выверено», – сказал Ведяхин.

Проблемы Silicon Valley Bank, по его мнению, были связаны с тем, что он разместил свои средства под очень низкие ставки. «Когда регулятор резко поднял процент, то они получили убытки, и им капитала не хватило, чтобы закрыть эти убытки – с одной стороны. С другой стороны, проблемы в Силиконовой долине и стартапах, отток вкладов. Случилось то, что случилось. Будет дальше эффект домино», – отметил Ведяхин.