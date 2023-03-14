Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна
14:12 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Португальские военнослужащие, находящиеся на острове Мадейра, отказались подняться на борт корабля для выполнения задания по сопровождению судна российского флота. Об этом сообщила во вторник телерадиокомпания «Радиу и телевисау де Португал».
По ее информации, инцидент произошел в субботу, когда 13 военных не стали выполнять указания. Они сослались на отсутствие условий безопасности и технические ограничения, в том числе на попадание воды в машинное отделение и проблемы с одним из двигателей.
В свою очередь португальский флот заверил, что миссия, которую они собирались выполнить, была краткосрочной, проходила близко к побережью и при хороших погодных условиях. ВМФ считает, что 13 военных не выполнили свои обязанности и взяли на себя функции, которые не входят в их компетенцию. Теперь они могут столкнуться с последствиями из-за неподчинения.
НОВОСТИ
- 15:12 14.03.2023
- В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ
- 15:00 14.03.2023
- Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник
- 14:32 14.03.2023
- Россия не признает международный суд в Гааге — Песков про возможные дела против РФ
- 14:00 14.03.2023
- Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии — Пашинян
- 13:59 14.03.2023
- Сергей Собянин: В ходе программы реновации в новые квартиры переедут более 5 000 жителей Даниловского района
- 13:32 14.03.2023
- МИД Украины из-за нехватки кадров впервые объявил открытый набор желающих стать послом
- 13:20 14.03.2023
- РФ ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям — Песков
- 13:17 14.03.2023
- В Москве 17 марта пройдет семинар по вопросам особенностей строительства
- 13:05 14.03.2023
- На спутники РФ идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал — оператор
- 13:00 14.03.2023
- Федерация шахмат России прекрасно простилась с Европой благодаря победе Сараны — Филатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать