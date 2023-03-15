0
0
112
НОВОСТИ

Мэр Собянин: В Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

11:59 15.03.2023

В Москве за 10 лет количество многодетных семей увеличилось почти в три раза. Теперь их 195 тыс., рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По мнению градоначальника, во многом это результат семейной политики, реализуемой в рамках госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы». Городские власти стараются поддержать многодетные семьи, сообщил Собянин. Например, регулярно повышаются пособия и социальные выплаты семьям с детьми, в частности, с января они выросли на 10%. «Многодетные ежемесячно получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и другое, - написал мэр в своем Telegram-канале. - С прошлого года второй родитель тоже бесплатно ездит в общественном транспорте. С 2022 года мы начали по-новому выплачивать пособия на детей до 18 лет из нуждающихся семей. Теперь они зависят от комплексной оценки нуждаемости. Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке».

 Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, в городе действуют более 40 школ приемных родителей. «Предоставляем просторную квартиру парам, которые взяли на воспитание пять и больше детей», - сообщил мэр.

Для поддержки горожан в трудной жизненной ситуации есть 19 семейных центров, где можно получить психологическую и юридическую консультации, помощь специалистов службы медиации, посетить тренинги и занятия в подростковых клубах. Также работают социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и кризисный центр помощи женщинам и детям, где предоставляют временный кров и защиту. По словам Собянина, почти все дети, оставшиеся без родителей, сегодня живут в приемных семьях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 15.03.2023
Истребители ФРГ и Британии поднимались в воздух из-за полета самолетов РФ у Эстонии
0
70
12:20 15.03.2023
Турция возражает против запрета на продажу С-400 третьим странам — СМИ
0
94
12:05 15.03.2023
Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке трудоустроиться и получить ВНЖ в РФ
0
108
12:00 15.03.2023
Россияне смогут пройти бесплатное профобучение для трудоустройства в компаниях ОПК
0
107
11:52 15.03.2023
Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью технологий информационного моделирования
0
122
11:32 15.03.2023
Думать о принятии Украины в НАТО в период конфликта нельзя — президент Словакии
0
165
11:20 15.03.2023
В Чувашии выявлены два случая сибирской язвы
0
176
11:05 15.03.2023
ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы войны
0
207
11:00 15.03.2023
Германский концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»
0
200
10:32 15.03.2023
США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева — Сеймур Херш
0
277

Возврат к списку