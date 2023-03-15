Мэр Собянин: В Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей
11:59 15.03.2023
В Москве за 10 лет количество многодетных семей увеличилось почти в три раза. Теперь их 195 тыс., рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По мнению градоначальника, во многом это результат семейной политики, реализуемой в рамках госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы». Городские власти стараются поддержать многодетные семьи, сообщил Собянин. Например, регулярно повышаются пособия и социальные выплаты семьям с детьми, в частности, с января они выросли на 10%. «Многодетные ежемесячно получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы и другое, - написал мэр в своем Telegram-канале. - С прошлого года второй родитель тоже бесплатно ездит в общественном транспорте. С 2022 года мы начали по-новому выплачивать пособия на детей до 18 лет из нуждающихся семей. Теперь они зависят от комплексной оценки нуждаемости. Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке».
Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, в городе действуют более 40 школ приемных родителей. «Предоставляем просторную квартиру парам, которые взяли на воспитание пять и больше детей», - сообщил мэр.
Для поддержки горожан в трудной жизненной ситуации есть 19 семейных центров, где можно получить психологическую и юридическую консультации, помощь специалистов службы медиации, посетить тренинги и занятия в подростковых клубах. Также работают социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и кризисный центр помощи женщинам и детям, где предоставляют временный кров и защиту. По словам Собянина, почти все дети, оставшиеся без родителей, сегодня живут в приемных семьях.
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