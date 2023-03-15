Сергей Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

15:18

В районе Кунцево открылся флагманский центр государственных услуг «Мои документы». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице за несколько лет удалось создать особую сферу оказания услуг, а также взаимодействия между городом и населением «Создали 137 таких центров, - отметил Сергей Собянин. - За последние годы количество услуг увеличилось более чем на 60%: со 180 до 280 услуг. Это центры, где можно получить практически все мыслимые услуги».

Флагманский центр «Мои документы» начал действовать в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице. В нем работают более 117 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, МВД и других госслужб. Клиентов обслуживают в 90 окнах приема. Центр открыт каждый день 10:00-22:00 без перерывов и выходных.

Во флагманском центре Западного административного округа доступна выставка «Москва - с заботой об истории» - там при помощи стереоскопа можно увидеть старые фотографии - стереопары, - некоторые из которых датируются 1898-1910 годами. Кроме того, в медицинском кабинете «Мое здоровье» горожане могут пройти первичную диагностику состояния здоровья. Также в центре действует туристическое бюро «Мои путешествия» и фотоателье «Мое фото».

Планируется, что в сутки новый центр «Мои документы» на Ярцевской сможет обслуживать до 3 000 горожан.