Сергей Собянин: Резидент «Технополиса Москва» поставил почти 2 млн медизделий для нужд города

17:13

В клиники Москвы один из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставил почти 2 млн медицинских изделий в рамках офсетного контракта. По словам мэра столицы Сергея Собянина, предприятие выпускает медицинские изделия для людей со стомой (искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа (кишечника, трахеи) и окружающей средой. «Город получил почти 2 млн медицинских изделий по одному из офсетных контрактов, - написал мэр в своем Telegram-канале. - В рамках этого договора компания «Гемамед» вложила в важное для столичного здравоохранения производство больше 1 млрд руб., Москва же гарантирует закупку ее продукции».

По словам Собянина, в будущем планируется полностью закрыть потребности Москвы по основным медизделиям для стомированных пациентов, а также наладить поставки в другие российские регионы.

Компания, производство которой расположено в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва», рассчитывает выйти на полную производственную мощность уже в нынешнем году и планирует выпускать ежегодно 5,5 млн изделий.