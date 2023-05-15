Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о достижении мира на Украине до проведения запланированного Киевом контрнаступления преждевременны. Такое мнение выразил в понедельник в эфире радиостанции Эр-эм-эф представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.

«На данном этапе мирные переговоры были бы преждевременны», — сказал он.

По мнению Пшидача, «Россия не готова к какому-либо мирному подходу», а Украина «не для того собирает вооружение и снаряды». «Пока одна или другая сторона не проведет каких-то наступательных или контрнаступательных действий, сложно говорить о готовности этих двух сторон [к мирным переговорам]», — считает он.