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НОВОСТИ

Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине

11:20 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о достижении мира на Украине до проведения запланированного Киевом контрнаступления преждевременны. Такое мнение выразил в понедельник в эфире радиостанции Эр-эм-эф представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач.

«На данном этапе мирные переговоры были бы преждевременны», — сказал он.

По мнению Пшидача, «Россия не готова к какому-либо мирному подходу», а Украина «не для того собирает вооружение и снаряды». «Пока одна или другая сторона не проведет каких-то наступательных или контрнаступательных действий, сложно говорить о готовности этих двух сторон [к мирным переговорам]», — считает он.

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