Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Индии Нарендра Моди в прошлом году смог договориться о приостановке боевых действий на Украине, чтобы эвакуировать из этой страны индийских студентов. Об этом, как пишет в понедельник газета «Хинду», заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

«Премьер-министр Моди поговорил с (президентом России Владимиром) Путиным и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Он также разговаривал с (президентом США Джо) Байденом, когда это было необходимо. Война ненадолго прекратилась, и индийские студенты на Украине смогли вернуться домой», — сказал Сингх.

По словам главы индийского военного ведомства, тогда «премьер Моди сделал то, что ни одна другая страна не могла сделать».