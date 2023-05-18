Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму "в результате вмешательства посторонних лиц"

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько вагонов сошли с рельсов в Крыму в результате ЧП на железной дороге, пострадавших нет, сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг.



«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Вагоны грузового поезда сошли в четверг с рельсов в Республике Крым из-за вмешательства посторонних лиц, сообщается в Telegram-канале Крымской железной дороги (КЖД).

«Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.