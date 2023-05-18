Столичные школьники стали лучшими в мире по качеству чтения и понимания текста

13:35

Московские школьники возглавили мировой рейтинг по качеству чтения и понимания текста. Исследования проводила Международная ассоциация по оценке учебных достижений PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Исследование PIRLS охватило свыше 400 тыс. школьников четвертого и пятого классов. От Москвы приняли участие 5,7 тыс. учеников из 174 школ.

Москвичи преодолели минимальный порог 400 баллов, 35% четвероклассников столицы показали высший уровень понимания текста (625 баллов и более).

«Набрав 598 баллов, наши ребята второй раз подряд стали лучшими в мире, уверенно опередив соперников из Сингапура, Гонконга и многих других стран, городов и регионов с сильными системами школьного образования. Мы подтвердили свое лидерство, впервые завоеванное в предыдущем исследовании PIRLS-2016», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он поздравил школьников, учителей и родителей и отметил, что успех учеников – это результат системной работы качественного образования в каждой московской школе.