КНР готова наращивать сотрудничество с РФ в энергетике, в области инвестиций — Си Цзиньпин
14:32 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшее руководство Китая стремится к укреплению и расширению сотрудничества с Россией в энергетике, в торговой и инвестиционной сферах. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Китай и Россия должны продолжать глубоко использовать потенциал [двустороннего взаимодействия], повышать уровень сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
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