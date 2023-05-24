КНР готова наращивать сотрудничество с РФ в энергетике, в области инвестиций — Си Цзиньпин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшее руководство Китая стремится к укреплению и расширению сотрудничества с Россией в энергетике, в торговой и инвестиционной сферах. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Китай и Россия должны продолжать глубоко использовать потенциал [двустороннего взаимодействия], повышать уровень сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.