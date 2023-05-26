Путин: Ситуация между Арменией и Азербайджаном развивается в направлении урегулирования

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию, хотя есть некоторые сложности.

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал глава российского государства, открывая в четверг переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.