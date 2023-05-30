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Сербы на севере Косова и Метохии продолжают протестовать перед административными зданиями

11:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербы в трех муниципалитетах на севере Косова и Метохии — Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич — собрались перед административными зданиями, занятыми представителями спецназа непризнанного Косова. Об этом во вторник сообщил портал «Косово онлайн».

По данным портала, сербы собираются на мирные протесты перед административными зданиями в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. Протестующие требуют отставки приштинских градоначальников и выхода полиции непризнанного Косова с севера края. Международные силы безопасности в Косово (КФОР) под эгидой НАТО распределены по центру городов, за ними находятся бронетехника и специальные единицы косовской полиции.

Ранее военнослужащие КФОР атаковали сербов, проводивших мирную акцию протеста перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. В результате столкновений ранены 52 серба и свыше 20 представителей миссии НАТО. Один из протестующих находится в больнице в тяжелом состоянии.

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