Силы РФ окружают Белогоровку, где укрывается группировка ВСУ, сообщили в ЛНР
12:05 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие берут в «плотное полукольцо» поселок Белогоровка в ЛНР, в районе которого действует группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.
«Наши ребята пытаются взять Белогоровку в плотное полукольцо, где еще остается группировка ВСУ», — сказал он.
Киселев также отметил, что силы РФ активно продвигаются в лесах под городом Кременная в ЛНР. «В южной части кременских лесов, где Серебрянский лес примыкает к реке Северский Донец, наши десантники продвигаются и уничтожают противника», — сообщил эксперт.
По словам собеседника агентства, силы РФ активно применяют под Кременной тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для прикрытия подразделений и вычисления позиций противника.
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