Российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились более семи часов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили встречу. Китайский лидер покинул Кремль, где проходили переговоры в узком и расширенном форматах, а также неформальная беседа за чаем.

В общей сложности российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились почти семь с половиной часов.