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Власти ФРГ приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы

18:15 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял решение объявить чрезвычайную ситуацию (ЧС) национального масштаба из-за миграционной проблемы, что позволит властям ФРГ не пускать просителей убежища в страну. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сейчас МВД ФРГ информирует о таком шаге послов соседних с Германией стран. Объявление чрезвычайной ситуации позволит властям ставить национальные решения выше мер, предусмотренных в ЕС.

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