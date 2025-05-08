Власти ФРГ приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы
18:15 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц принял решение объявить чрезвычайную ситуацию (ЧС) национального масштаба из-за миграционной проблемы, что позволит властям ФРГ не пускать просителей убежища в страну. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
По их данным, сейчас МВД ФРГ информирует о таком шаге послов соседних с Германией стран. Объявление чрезвычайной ситуации позволит властям ставить национальные решения выше мер, предусмотренных в ЕС.
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