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Трамп объявил о достижении «прорывной торговой сделки с Великобританией»

18:33 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом объявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня утром я рад объявить о том, что мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — сказал он.

«Сегодняшнее соглашение с Великобританией является первым в серии торговых сделок, переговоры по которым моя администрация ведет в течение последних четырех недель. Этим соглашением Великобритания присоединяется к Соединенным Штатам в подтверждение того, что взаимность и справедливость являются важнейшими и жизненно важными принципами международной торговли. Соглашение предусматривает расширение доступа для американского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства, на миллиарды долларов», — пояснил Трамп.

«Кроме того, в качестве исторического шага соглашение включает планы, которые приведут к совмещению экономической безопасности Великобританию и США. Это первый подобный случай», — добавил президент США, не вдаваясь в детали этого аспекта сотрудничества.

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