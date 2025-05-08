Трамп объявил о достижении «прорывной торговой сделки с Великобританией»
18:33 08.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Об этом объявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.
«Сегодня утром я рад объявить о том, что мы достигли прорывной торговой сделки с Великобританией», — сказал он.
«Сегодняшнее соглашение с Великобританией является первым в серии торговых сделок, переговоры по которым моя администрация ведет в течение последних четырех недель. Этим соглашением Великобритания присоединяется к Соединенным Штатам в подтверждение того, что взаимность и справедливость являются важнейшими и жизненно важными принципами международной торговли. Соглашение предусматривает расширение доступа для американского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства, на миллиарды долларов», — пояснил Трамп.
«Кроме того, в качестве исторического шага соглашение включает планы, которые приведут к совмещению экономической безопасности Великобританию и США. Это первый подобный случай», — добавил президент США, не вдаваясь в детали этого аспекта сотрудничества.
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