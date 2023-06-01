Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты — Bloomberg
11:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla («Тесла») и SpaceX («Спейс-экс») и владелец компании Twitter («Твиттер»), в среду вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии агентства Блумберг. Согласно его данным, состояние Маска оценивается в 192,3 млрд долларов.
Маск обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон — Моэт — Хеннесси») Бернара Арно, чье состояние в настоящее время оценивается в 186,6 млрд долларов. Третью строчку в списке самых богатых людей планеты, по версии агентства, занимает основатель Amazon («Амазон») Джефф Безос, чье состояние насчитывает порядка 144 млрд долларов.
НОВОСТИ
- 12:05 01.06.2023
- Около 800 человек не работают на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Киева — Карчаа
- 12:02 01.06.2023
- Проект Сбера по проверке договоров искусственным интеллектом получил премию CIPR Digital
- 12:00 01.06.2023
- Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
- 11:20 01.06.2023
- Двое мирных жителей погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
- 11:05 01.06.2023
- В РФ вступили в силу ограничения на продажу вейпов и кальянов
- 11:00 01.06.2023
- У НАТО готов секретный план на случай войны с Россией - СМИ
- 10:32 01.06.2023
- МГУ предложил арабским университетам совместный проект в космосе
- 10:20 01.06.2023
- Цена газа в Европе весной упала почти вдвое, до $282 за 1 тыс. куб. м
- 10:05 01.06.2023
- ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска в ДНР — Марочко
- 10:00 01.06.2023
- Число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до восьми человек — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать