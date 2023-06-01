Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты — Bloomberg

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla («Тесла») и SpaceX («Спейс-экс») и владелец компании Twitter («Твиттер»), в среду вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии агентства Блумберг. Согласно его данным, состояние Маска оценивается в 192,3 млрд долларов.

Маск обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон — Моэт — Хеннесси») Бернара Арно, чье состояние в настоящее время оценивается в 186,6 млрд долларов. Третью строчку в списке самых богатых людей планеты, по версии агентства, занимает основатель Amazon («Амазон») Джефф Безос, чье состояние насчитывает порядка 144 млрд долларов.