МИД Канады анонсировал санкции против «олигархов» из РФ за «вмешательство» в дела Молдавии
12:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канада введет санкции в отношении «российских олигархов», которые, по версии властей североамериканской страны, «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по прибытии в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО. Ее выступление транслировала пресс-служба альянса.
«Сегодня впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдавии. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии», — сказала министр, не приведя подробностей.
НОВОСТИ
- 13:32 01.06.2023
- В Польше Калининград на дорожных указателях начали менять на «Крулевец» — СМИ
- 13:20 01.06.2023
- Россияне составили более 10% от всего турпотока в Турции
- 13:05 01.06.2023
- Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте — Бортников
- 13:00 01.06.2023
- НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине — Бербок
- 12:52 01.06.2023
- Сбер: Биометрия экономит нашим клиентам 20 миллионов минут в год
- 12:20 01.06.2023
- Киев увеличивает численность группировки ВСУ на границе с Белгородской областью — Марочко
- 12:05 01.06.2023
- Около 800 человек не работают на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Киева — Карчаа
- 12:02 01.06.2023
- Проект Сбера по проверке договоров искусственным интеллектом получил премию CIPR Digital
- 12:00 01.06.2023
- Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
- 11:32 01.06.2023
- Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать