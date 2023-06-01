МИД Канады анонсировал санкции против «олигархов» из РФ за «вмешательство» в дела Молдавии

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада введет санкции в отношении «российских олигархов», которые, по версии властей североамериканской страны, «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по прибытии в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО. Ее выступление транслировала пресс-служба альянса.

«Сегодня впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдавии. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии», — сказала министр, не приведя подробностей.