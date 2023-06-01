В Польше Калининград на дорожных указателях начали менять на «Крулевец» — СМИ
13:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дорожные указатели с надписью «Калининград» стали менять в Польше на новые, где название этого российского города заменено на «Крулевец». Об этом сообщает в четверг интернет-портал gazeta.pl.
Работы по замене проводятся в граничащем с Калининградской областью РФ Варминьско-Мазурском воеводстве. По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, дорожным рабочим предстоит заменить 26 указателей. Сообщается, что 14 информационных таблиц будут заменены полностью, а на 12 в целях экономии название Калининграда будет заклеено наклейкой с надписью «Крулевец».
Решение переименовать российский Калининград в Крулевец было принято 9 мая комиссией по стандартизации географических названий за границами Польши, действующей при главном геодезисте страны. Калининградскую область поляки, соответственно, переименовали в Крулевецкую.
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