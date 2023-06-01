Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
14:12 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в четверг приняла закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Документ внес в палату 24 мая президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке указано, что в результате принятия в Россию ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в материалах.
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