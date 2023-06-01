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НОВОСТИ

Атаки на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО — Песков

15:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские атаки на Белгородскую область не могут повлиять на ход специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, скажутся ли удары и нападения на этот регион со стороны Вооруженных сил Украины на СВО и ее географии.

«Безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может. Но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», — отметил представитель Кремля.

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