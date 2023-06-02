Более трети россиян считают приложения для знакомств опасными - опрос
10:05 02.06.2023 Источник: Интерфакс
Более трети россиян (38%) придерживаются мнения, что специальные сайты и приложения для знакомств вредны для частной жизни, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.
Наиболее негативно к этим ресурсам относятся сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет. Обосновывая свою точку зрения, респонденты говорят о рисках столкнуться с мошенниками, а также недостоверной информацией.
В свою очередь каждый пятый (21%) считает такие ресурсы полезными, полагая, что они дают возможность общения и решения проблемы одиночества. Чаще всех в пользу этих ресурсов высказывается молодежь 18-30 лет (33%).
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