Более трети россиян считают приложения для знакомств опасными - опрос

10:05 Источник: Интерфакс

Более трети россиян (38%) придерживаются мнения, что специальные сайты и приложения для знакомств вредны для частной жизни, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Наиболее негативно к этим ресурсам относятся сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет. Обосновывая свою точку зрения, респонденты говорят о рисках столкнуться с мошенниками, а также недостоверной информацией.

В свою очередь каждый пятый (21%) считает такие ресурсы полезными, полагая, что они дают возможность общения и решения проблемы одиночества. Чаще всех в пользу этих ресурсов высказывается молодежь 18-30 лет (33%).