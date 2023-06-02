Нужно сделать все, чтобы не дать недоброжелателям РФ раскачать ситуацию в стране — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России не должны допустить нарушения внутриполитической безопасности в стране с учетом активизации усилий недоброжелателей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить «обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», с учетом тех усилий, которые предпринимают и активизируют недоброжелатели, «чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации».

«А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — указал Путин.