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Нужно сделать все, чтобы не дать недоброжелателям РФ раскачать ситуацию в стране — Путин

14:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России не должны допустить нарушения внутриполитической безопасности в стране с учетом активизации усилий недоброжелателей. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить «обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», с учетом тех усилий, которые предпринимают и активизируют недоброжелатели, «чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации».

«А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — указал Путин.

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