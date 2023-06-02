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Обнажившемуся на папском алтаре в соборе Святого Петра предписали покинуть Италию — СМИ

17:32 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что им не нужно увеличивать число своих ядерных боезарядов, чтобы успешно сдерживать потенциальных противников. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

«Хочу сказать ясно: США не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил наших соперников, чтобы обеспечить их сдерживание. Мы делали это и выучили этот урок. США для сдерживания также не надо размещать все более опасное ядерное оружие. Ключ к эффективному сдерживанию — быть лучше, а не больше», — сказал он.

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