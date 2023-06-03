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Россия и США будут и далее оповещать о пусках межконтинентальных баллистических ракет

12:30 03.06.2023 Источник: Интерфакс

США заранее уведомили Россию о планах ввести контрмеры в рамках ДСНВ, это заявление не стало для Москвы неожиданностью, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Первое - это не стало для нас неожиданностью, потому что американцы некоторое время назад нас предупредили о том, что такие меры готовятся. Предупредили официально, правда сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет. Но понятно, что языком ультиматумов разговаривать с нами не получится", - сказал он журналистам в Москве, комментируя соответствующее заявление Вашингтона.

"Второе соображение - это то, что безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны, наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо. И наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию Договора - это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России", - подчеркнул замминистра.

"И третье - это то, что мы, конечно, обратили внимание на сохраняющуюся по крайней мере на словах настроенность США продолжить выполнение соглашения от 1988 года об уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ. Соответственно, в рамках ДСНВ уведомления передаваться не будут, в рамках этого соглашения соответствующие процедуры сохранятся, как и с нашей стороны", - сказал Рябков. Он подчеркнул: "Соответственно в этой области определенная транспарентность и предсказуемость останется и позволит нам избежать дальнейших опасных обострений".

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