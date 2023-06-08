Росприроднадзор хочет получить право быстро конфисковать диких животных у граждан
09:04 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ужесточение ответственности за содержание диких животных в квартирах не нужно, однако следует предусмотреть их быструю конфискацию без долгих судов. Такое мнение высказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в интервью ТАСС.
«Ужесточать ответственность, как мне кажется, смысла нет. Нужно добиться того, чтобы в обществе такое поведение считалось неприемлемым. Нужно только более четко определить границы, когда мы приходим, потому что зачастую мы не можем забрать такое дикое животное у владельца без длительного судебного процесса. Может быть, нужно предусмотреть быструю конфискацию, если мы видим угрозу жизни и здоровью», — сказала Радионова.
Она подчеркнула, что гражданам надо соблюдать правила содержания животных и быть готовым нести ответственность за их нарушение.
«Тут я могу четко сказать, что чипирование и учет нужны обязательно. Люди должны нести ответственность за своего питомца. Выгул змей в центре Питера, фотографирование львят, медвежата на заправках, прикормка белых медведей, содержание хищников — это не баловство. Любой зверь от хомячка до крупного зверя должен быть защищен вашей ответственностью. Нельзя взять котенка и потом выбросить его. Ответственность за это должна быть», — заявила Радионова.
НОВОСТИ
- 10:16 08.06.2023
- В Венгрии созван Совет обороны из-за ситуации в Украине
- 09:58 08.06.2023
- Индия не приглашала Зеленского на саммит G20
- 09:25 08.06.2023
- El Pais: Зеленский просит у Испании Patriot, Эрдоган против
- 09:08 08.06.2023
- Politico: НАТО не готово предоставить Киеву требуемые им гарантии безопасности
- 22:10 07.06.2023
- Глава МАГАТЭ отметил, что ситуация уровнем воды в резервуарах ЗАЭС серьезная
- 20:00 07.06.2023
- Папа Римский перенес операцию на брюшной полости
- 19:50 07.06.2023
- Миссия ООН прибыла в Херсон для оценки последствий разрушения плотины ГЭС
- 19:10 07.06.2023
- НАТО собирается "выкатить новые региональные планы"
- 19:00 07.06.2023
- Работу по ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС Путин поручил главе МЧС
- 18:40 07.06.2023
- Гражданка РФ Софья Сапега помилована президентом Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать