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Росприроднадзор хочет получить право быстро конфисковать диких животных у граждан

09:04 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ужесточение ответственности за содержание диких животных в квартирах не нужно, однако следует предусмотреть их быструю конфискацию без долгих судов. Такое мнение высказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в интервью ТАСС.

«Ужесточать ответственность, как мне кажется, смысла нет. Нужно добиться того, чтобы в обществе такое поведение считалось неприемлемым. Нужно только более четко определить границы, когда мы приходим, потому что зачастую мы не можем забрать такое дикое животное у владельца без длительного судебного процесса. Может быть, нужно предусмотреть быструю конфискацию, если мы видим угрозу жизни и здоровью», — сказала Радионова.

Она подчеркнула, что гражданам надо соблюдать правила содержания животных и быть готовым нести ответственность за их нарушение.

«Тут я могу четко сказать, что чипирование и учет нужны обязательно. Люди должны нести ответственность за своего питомца. Выгул змей в центре Питера, фотографирование львят, медвежата на заправках, прикормка белых медведей, содержание хищников — это не баловство. Любой зверь от хомячка до крупного зверя должен быть защищен вашей ответственностью. Нельзя взять котенка и потом выбросить его. Ответственность за это должна быть», — заявила Радионова.

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