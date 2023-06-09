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НОВОСТИ

Верховный суд Нидерландов постановил, что скифское золото должно быть передано Украине

12:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении суда.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина, — отмечается в документе. — Это решение остается в силе».

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