Размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии начнется после 7–8 июля — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7–8 июля завершится подготовка сооружений для него, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Все идет по плану. Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», — сказал глава российского государства.