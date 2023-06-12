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Украина потеряла в боях часть танков Leopard 2 и призывает Запад прислать еще

11:15 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в свете утраты украинскими военными части уже переданных вооружений призвал Берлин существенно увеличить поставки Киеву танков германского производства. Прежде всего, он предлагает утроить поставки танков Leopard 2 («Леопард-2»), около 20 из которых Германия ранее уже передала Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Украинская армия в первую очередь нуждается в значительно большем числе западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин», — заявил он в опубликованном в понедельник интервью газете «Тагесшпигель». «Каждый Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота», — утверждает он. С точки зрения Мельника, Бундесвер в состоянии предоставить намного больше, нежели более двух десятков уже поставленных Киеву «Леопардов». Он напомнил, что всего на балансе Вооруженных сил ФРГ более 300 таких танков, так что, по его мнению, нынешнее число «можно утроить, не создавая угрозы обороноспособности Германии».

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