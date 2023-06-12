«Черный список» Минторга США пополнили компании из Британии, ЮАР, ОАЭ и других стран

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство торговли США ввело в понедельник экспортные ограничения в отношении 50 организаций из Великобритании, Кении, Китая, Лаоса, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.При этом из черного списка была исключена латвийская организация.

Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, «включает 31 структуру из Китая, 1 — из Кении, 1 — из Лаоса, 1 — из Малайзии, 4 — из Пакистана, 1 — из Сингапура, 3 — из ЮАР, 1 — из Таиланда, 5 — из ОАЭ и 2 из Великобритании» в свой черный список.