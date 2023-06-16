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НОВОСТИ

Сбербанк сообщил о рекордной выдаче автокредитов

14:42 16.06.2023

Сбербанк фиксирует рекордные показатели выдачи автокредитов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

«В мае объем выдач автокредитов превысил 22,5 млрд руб. – это почти вдвое больше, чем в мае 2021 года, когда было выдано 11,3 млрд, – рассказал он. – На новые авто наши клиенты оформили 12,5 млрд руб. – в 1,3 раза больше, чем за май 2021 года. На подержанные – 10 млрд, рост относительно 2021 года – в 5,2 раза».

По словам Кирилла Царева, средняя сумма кредита на приобретение иностранного авто за два года увеличилась на 240 тыс. руб., российского – практически не изменилась и сегодня составляет 710 тыс. руб.

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