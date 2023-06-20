Вашингтон отправил Киеву на шесть млрд долл меньше, чем заявляла администрация
22:45 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель американского оборонного ведомства пояснила, что в ряде случаев при поставках того или иного оборудования в финансовые отчеты вносилась не его себестоимость, а цена с различными издержками. После обнаружения несоответствий финансовая инспекция указала необходимые критерии для оценки стоимости, в соответствии с которыми был произведен перерасчет. «Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023 финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022 финансовый год — $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд», — сказала она.
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