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Вашингтон отправил Киеву на шесть млрд долл меньше, чем заявляла администрация

22:45 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная помощь, которую Вашингтон оказал Киеву в 2022 и 2023 финансовых годах (с 1 октября 2021 года по настоящее время) в действительности оказалась на $6,2 млрд меньше, чем изначально сообщала американская администрация. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сославшись на результаты проведенного аудита после выявления ошибки в подсчетах.

Представитель американского оборонного ведомства пояснила, что в ряде случаев при поставках того или иного оборудования в финансовые отчеты вносилась не его себестоимость, а цена с различными издержками. После обнаружения несоответствий финансовая инспекция указала необходимые критерии для оценки стоимости, в соответствии с которыми был произведен перерасчет. «Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023 финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022 финансовый год — $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд», — сказала она.

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