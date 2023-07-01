Лукашенко подписал правки к закону о СМИ

19:05 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в закон о "О средствах массовой информации".



"Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - сообщили в пресс-службе президента в субботу.



Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.



