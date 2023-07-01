0
0
0
НОВОСТИ

Лукашенко подписал правки к закону о СМИ

19:05 01.07.2023 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в закон о "О средствах массовой информации".

"Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ", - сообщили в пресс-службе президента в субботу.

Также предусмотрено определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев. Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 01.07.2023
Президент Грузии хочет усилить контроль над русскими инвесторами
0
96
17:40 01.07.2023
Из-за беспорядков во Франции Макрон отложил визит в ФРГ
0
211
17:15 01.07.2023
Необходимость поиска мира на Украине подтвердила попытка мятежа в РФ - МИД Венгрии
0
244
16:08 01.07.2023
Мэр Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово
0
293
16:05 01.07.2023
Будущий контрактник в Москве рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО
0
288
16:02 01.07.2023
Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде
0
272
16:00 01.07.2023
Карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
0
276
15:40 01.07.2023
Тысячи свидетельств преступлений ВСУ игнорируют Международные организации - омбудсмен ЛНР
0
338
15:30 01.07.2023
В Арктике проведёт учения северный флот РФ
0
361
14:45 01.07.2023
Перед Крымским мостом образовалась очередь в 5 км
0
445

Возврат к списку