Премьер Саксонии: «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал власти Германии активнее работать над поиском дипломатического решения конфликта на Украине и не отказываться на все времена от российского газа.

«В этой особенно сложной ситуации я считаю важным сохранить сплоченность страны. Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена», — заявил политик в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke. «Мы должны сильнее делать ставку на дипломатию для прекращения войны на Украине. „Никогда больше России“ — я не хочу больше слышать этого предложения», — сказал Кречмер.