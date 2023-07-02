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Премьер Саксонии: «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения

09:25 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал власти Германии активнее работать над поиском дипломатического решения конфликта на Украине и не отказываться на все времена от российского газа.

«В этой особенно сложной ситуации я считаю важным сохранить сплоченность страны. Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена», — заявил политик в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke. «Мы должны сильнее делать ставку на дипломатию для прекращения войны на Украине. „Никогда больше России“ — я не хочу больше слышать этого предложения», — сказал Кречмер.

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