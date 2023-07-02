Путин примет участив саммите ШОС, который пройдет по телемосту

14:10 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

В программе уточняется, что саммит пройдет по телемосту. "Но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира и ревность Запада", - говорится в программе.