Мэр Собянин: В Москве продолжится масштабное благоустройство набережных
09:48 03.07.2023
Набережные Москвы продолжат превращать в комфортные прогулочные пространства. По словам мэра столицы Сергея Собянина, общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАДа - около 170 км - и это огромное богатство, которое должно служить жителям города. «Хорошая набережная - это любимое место встреч и прогулок, - отметил Собянин. - Но, к сожалению, еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта». Набережные в центре Москвы использовались в качестве автодорог и были почти недоступны для пешеходов. А существенная часть прибрежных территорий в нижнем течении Москвы-реки была и вовсе не была благоустроена.
По словам мэра, возвращение набережных горожанам - одна из важнейших программ благоустройства, которую выполняют столичные власти в последние годы. Целенаправленная работа уже позволила привести в порядок 40 набережных протяженностью более 65 км. Благоустройство стартовало с Крымской набережной, ставшей пешеходной в 2013 году, затем в порядок были приведены Пушкинская и Якиманская набережные. «Огромная работа - но в следующие пять лет предстоит сделать едва ли не больше», - пообещал градоначальник.
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