ЦРУ не осознают влиятельность радикальных сил внутри Украины — Newsweek
17:12 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) вряд ли сможет добиться от Киева соблюдения обещания не использовать американское оружие для атак против России вне зоны проведения спецоперации на Украине, поскольку недооценивает степень влиятельности радикальных сил внутри украинского государства. Об этом в среду пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на источник в правительстве Польши.
«По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных [политических] группировок, которые в нем представлены», — сказал журналу высокопоставленный представитель польского правительства, пожелавший сохранить анонимность. Он добавил, что убедить Киев соблюдать негласное соглашение между США и Украиной об «ограничении масштабов конфликта практически невозможно».
НОВОСТИ
- 17:40 05.07.2023
- Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету
- 17:00 05.07.2023
- Минфин в июне продал юани и золото из ФНБ на 67 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета РФ
- 16:47 05.07.2023
- Мэр Собянин: Готовить детей к ЕГЭ должны непосредственно в школах, а не у репетиторов
- 16:32 05.07.2023
- Индия и Китай предоставили Африке кредиты на сумму $166,6 млрд за 10 лет — Bloomberg
- 16:12 05.07.2023
- Бюджет РФ в июне может недополучить 4,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин
- 16:00 05.07.2023
- Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал 99 рублей
- 15:58 05.07.2023
- В ЦАО Москвы с начала года введено 19 объектов недвижимости
- 15:32 05.07.2023
- Силы группировки «Юг» ВС РФ отбили нападение ВСУ на Клещеевку под Артемовском — источник
- 15:12 05.07.2023
- Молдавия не намерена отказываться от Приднестровья ради интеграции в ЕС — вице-премьер
- 15:00 05.07.2023
- Угроза диверсий Киева на ЗАЭС велика, последствия могут быть катастрофичны — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать