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НОВОСТИ

ЦРУ не осознают влиятельность радикальных сил внутри Украины — Newsweek

17:12 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) вряд ли сможет добиться от Киева соблюдения обещания не использовать американское оружие для атак против России вне зоны проведения спецоперации на Украине, поскольку недооценивает степень влиятельности радикальных сил внутри украинского государства. Об этом в среду пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на источник в правительстве Польши.

«По моему скромному мнению, ЦРУ не понимает природу украинского государства и тех безрассудных [политических] группировок, которые в нем представлены», — сказал журналу высокопоставленный представитель польского правительства, пожелавший сохранить анонимность. Он добавил, что убедить Киев соблюдать негласное соглашение между США и Украиной об «ограничении масштабов конфликта практически невозможно».

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