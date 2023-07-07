Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы
10:45 07.07.2023
В Москве завершилось строительство детского сада на Левобережной улице в районе Ховрино. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в него будут ходить 200 детей. "Сделали современные группы, музыкальный зал со сценой, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда, психолога и медицинский", - сообщил глава города.
Как отмечает градоначальник, в 2023 году на улице Зеленоградской в Ховрине по новому московскому стандарту начала работать детская поликлиника, где установлено новейшее оборудование для современной диагностики и лечения пациентов.
Также завершено строительство школы на 1 100 учеников и два детских сада на Волоколамском шоссе. Также готовится к вводу еще одно дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.
По словам мэра, еще в СВАО и СЗАО появятся второй детский сад в составе ЖК Green Park, а в ЖК Holland Park - еще одна школа с детсадом. В САО будут реконструированы многопрофильный медицинский центр, в котором откроются операционный блок и реанимационный зал; корпуса Московского государственного университета спорта и туризма.
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