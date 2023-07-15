Машков, Лысенко и Хатьков стали доверенными лицами Собянина на выборах мэра
23:06 14.07.2023
Столичные единороссы обнародовали список доверенных лиц своего кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В перечень вошли худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков. По словам секретаря регионального отделения, вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, доверенные лица будут принимать участие в работе общественного штаба кандидата. «Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь», - отметил Петр Толстой.
Кроме того, в списке председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина, тележурналист общественница Арина Шарапова, худрук и директор ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина, руководитель научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Как подчеркнул Петр Толстой, все вошедшие в список известны в Москве своей деятельностью и конкретными делами.
По словам Арины Шараповой, Сергей Собянин «13 лет у руля» и горожане видят, «как развивается наша столица». «Это, конечно, мощнейшее развитие, - говорит Шарапова. - Я хочу поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина на должность мэра на предстоящих выборах, потому что мы все хотим эффективной работы, такой же, как была. Мы хотим, чтобы такая эффективная работа была в будущем. Надеюсь на поддержку».
Доверенные лица Сергея Собянина будут участвовать в событиях штаба общественной поддержки, который действует уже несколько дней на Покровке 47, в «Цифровом деловом пространстве».
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