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Сергей Собянин: В Москве капитально отремонтировали уже 99 поликлиник

15:24 17.07.2023

Программа модернизации столичных поликлиник позволила изменить почти 100 амбулаторий в Москве. По мэра Москвы Сергея Собянина, уже в 99 зданиях был проведен капитальный ремонт, что позволит им принимать пациентов по новому стандарту. Две обновленные детские поликлиники начали опять обслуживать детей в Левобережном районе и Северном Измайлове.

Здание детской поликлиники №133 на улице Смольной было фактически перестроено. «Поставили новейшее оборудование. Здесь ведут прием врачи-педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург и другие специалисты, - отметил у себя в Telegram глава города. - В этом здании медпомощь получают около 19 тыс. детей и подростков района Левобережный».

Первый филиал поликлиники №122 на Щелковском шоссе обслуживает более 14 тыс. пациентов. В поликлинике работает самое современное оборудование, в том числе цифровой рентген-аппарат, офтальмологическая техника, есть хорошо оснащенный кабинет лор-врача.

Капитальный ремонт зданий амбулаторий проводится по новому московскому стандарту – здания становятся удобными не только для пациентов, но и для медицинского персонала. При этом все оборудование интегрируется с единым медицинским цифровым пространством Москвы. Также вокруг поликлиник благоустраивают территорию – там, например, устанавливают детские площадки и проводят озеленение.

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