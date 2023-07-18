Генерал ВСУ Сырский признал, что невозможно добиться быстрых результатов контрнаступления
17:12 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что украинская армия не в состоянии добиться быстрых результатов контрнаступления.
«Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но на самом деле это практически невозможно», — заявил он в интервью британской вещательной корпорации BBC.
По словам Сырского, продвижение ВСУ «действительно идет не так быстро, как хотелось бы». Генерал также заявил, что американские кассетные боеприпасы, которые уже прибыли на Украину, «будут готовы к использованию в течение нескольких дней».
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