Мэр Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы
17:24 18.07.2023
После реконструкции открыт паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. По словам мэра Сергея Собянина, присутствовавшего на церемонии открытия, сегодня это самый крупный и лучше всего оснащенный паллиативный центр в столице.
Трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы было построено в 1902 году и в январе 2022 года стартовала его реконструкция. В результате в здании удалось создать комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями.
Центр оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе наркозно-дыхательные аппаратами, мониторами пациента, дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгеновские аппараты, аппараты для ультразвуковых исследований. В корпусе 40 паллиативных коек, пациенты будут размещаться в маломестных палатах с удобными кроватями, душем и туалетом, где есть все для комфортного совместного пребывания ребенка с одним из родителей или для самостоятельного пребывания детей более старшего возраста. На каждом этаже есть комнаты приема пищи и просторные зоны отдыха, а также комнаты психологической поддержки.
В здании оборудованы две малые операционные, где можно проводить малоинвазивные вмешательства без транспортировки в другие корпуса. Диагностические и лечебные процедуры, которые можно организовать в течение одного дня, будут проводиться в дневном стационаре.
Сотрудники больницы будут помогать родителям овладеть навыками ухода за паллиативными пациентами и научат пользоваться техническими средствами реабилитации, что позволит при необходимость перевести ребенка в домашние условия.
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