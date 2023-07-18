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НОВОСТИ

Мэр Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы

17:24 18.07.2023

После реконструкции открыт паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. По словам мэра Сергея Собянина, присутствовавшего на церемонии открытия, сегодня это самый крупный и лучше всего оснащенный паллиативный центр в столице.

Трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы было построено в 1902 году и в январе 2022 года стартовала его реконструкция. В результате в здании удалось создать комфортные условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе наркозно-дыхательные аппаратами, мониторами пациента, дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, рентгеновские аппараты, аппараты для ультразвуковых исследований. В корпусе 40 паллиативных коек, пациенты будут размещаться в маломестных палатах с удобными кроватями, душем и туалетом, где есть все для комфортного совместного пребывания ребенка с одним из родителей или для самостоятельного пребывания детей более старшего возраста. На каждом этаже есть комнаты приема пищи и просторные зоны отдыха, а также комнаты психологической поддержки.

В здании оборудованы две малые операционные, где можно проводить малоинвазивные вмешательства без транспортировки в другие корпуса. Диагностические и лечебные процедуры, которые можно организовать в течение одного дня, будут проводиться в дневном стационаре.

Сотрудники больницы будут помогать родителям овладеть навыками ухода за паллиативными пациентами и научат пользоваться техническими средствами реабилитации, что позволит при необходимость перевести ребенка  в домашние условия.

 

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