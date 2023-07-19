Левкин: В Крылатском завершены строительно-монтажные работы в храме в честь преподобного Алексия
17:59 19.07.2023
В московском районе Крылатское завершились строительно-монтажные работы и устройство наружных коммуникаций в храмовом комплексе в честь преподобного Алексия, человека Божия. Как отмечает глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, храм будет построен с учетом древнерусских и раннемосковских центричных храмов с ярко выраженной вертикальной композицией, его фасады украсят мозаикой.
В здании будет молельный зал с алтарной частью, зал заседаний, хоры на верхних этажах, а также встроенная открытая колокольня. В цокольной части разместиться вся инженерная инфраструктура и технические помещения. При этом храм обеспечат приспособлениями для маломобильных групп граждан.
По словам Лёвкина, работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом градостроительной политики Москвы с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сейчас в рамках выполнения программы строительства храмовых комплексов в Москве уже ввели в эксплуатацию 101 объект.
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