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Левкин: В Крылатском завершены строительно-монтажные работы в храме в честь преподобного Алексия

17:59 19.07.2023

В московском районе Крылатское завершились строительно-монтажные работы и устройство наружных коммуникаций в храмовом комплексе в честь преподобного Алексия, человека Божия. Как отмечает глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, храм будет построен с учетом древнерусских и раннемосковских центричных храмов с ярко выраженной вертикальной композицией, его фасады украсят мозаикой.

В здании будет молельный зал с алтарной частью, зал заседаний, хоры на верхних этажах, а также встроенная открытая колокольня. В цокольной части разместиться вся инженерная инфраструктура и технические помещения. При этом храм обеспечат приспособлениями для маломобильных групп граждан.

По словам Лёвкина, работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом градостроительной политики Москвы с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сейчас в рамках выполнения программы строительства храмовых комплексов в Москве уже ввели в эксплуатацию 101 объект.

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