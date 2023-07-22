Российская сторона дала в МИД Польши отпор в ответ на претензии в адрес Москвы — посол

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона дала в Министерстве иностранных дел Польши отпор, после того как власти республики выдвинули претензии из-за слов президента РФ Владимира Путина о польской истории и текущей политике Варшавы. Об этом сообщил в субботу ТАСС посол России Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

«Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра [иностранных дел Польши Павел] Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности. Естественно, он получил надлежащий отпор, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас в связи с конфликтом в Донбассе, Новороссии и на Украине», — подчеркнул Андреев.

«Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. И добавить тут нечего», — отметил он. По словам дипломата, в МИД никакой формальной ноты ему не вручали, «ограничившись устными выражениями своего неудовольствия».