Собянин: На особо охраняемых природных территориях столицы обитает порядка 3000 редких видов животных

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На территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы обитает примерно 3000 видов животных, из которых 573 включены в Красную книгу столицы. По словам мэра мегаполиса, несколько недель назад президентом РФ Владимиром Путиным был подписал закон о возможности передачи городской части национального парка «Лосиный остров» в управление правительства Москвы. «После того как мы его получим, вместе со специалистами разработаем проект реабилитации. Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее, - сообщил глава города. - Одним словом – найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей».

Как считает градоначальник, эту непростую задачу можно будет решить, поскольку в Москве есть много парков и особо охраняемых природных территорий, которые аккуратно приводят в порядок, сохраняя комфортную среду обитания для животных и создавая при этом возможности для отдыха горожан. Например, в природно-историческом парке «Москворецкий» специалисты фиксировали появление черных коршунов, зеленых дятлов и клинтух – птиц, с нулевой категорией редкости в Красной книге Москвы, которые считались исчезнувшими. В Теплом Стане, Измайлове, Косинском парке, Кузьминках-Люблине, Москворецком и Битцевском лесах живет зайцы-русаки, в Битце - горностаев, средних пестрых дятлов, гоголей. Довольно серьезного хищника –– зафиксировали В Битцевском лесу и заказнике «Южное Бутово» было отмечено появление лесной куницы, в «Долине реки Сетунь» - нескольких бобровых семейств.