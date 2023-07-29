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Конфликт на Украине президент Сербии считает «войной терпения и истощения»

13:45 29.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva.

Сербский лидер выразил беспокойство по поводу нынешнего направления украинского конфликта. По его мнению, когда «какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны», произойдет катастрофа со стороны РФ или Украины.

«Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть <…> Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — сказал президент, добавив, что «это война терпения и истощения».

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