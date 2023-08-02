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Если Армения не подпишет мирный договор, то ситуация может стать непредсказуемой - Алиев

11:32 02.08.2023 Источник: Интерфакс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и подписать мирный договор.

"Они (Армения - ИФ) должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой. Как мы видим, геополитическая ситуация в мире и в регионе очень резко меняется. Часть их надежд на безопасность полностью исчезла", - сказал Алиев в интервью Euronews, полная версия которого опубликована на сайте главы азербайджанского государства.

Он отметил, что армяне "ищут новых гарантов безопасности". "Сомневаюсь, что найдется кто-либо, кто будет готов воевать на стороне армян против нас", - подчеркнул Алиев.

Президент также адресовал правительству Армении следующее послание: "Им (правительству Армении - ИФ) не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым. Но приемлемым, основанном на здравом смысле, международном праве и признании права азербайджанцев жить на своей земле, которого армяне лишали нас в течение тридцати лет".

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