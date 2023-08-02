Если Армения не подпишет мирный договор, то ситуация может стать непредсказуемой - Алиев
11:32 02.08.2023 Источник: Интерфакс
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и подписать мирный договор.
"Они (Армения - ИФ) должны понимать, что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой. Как мы видим, геополитическая ситуация в мире и в регионе очень резко меняется. Часть их надежд на безопасность полностью исчезла", - сказал Алиев в интервью Euronews, полная версия которого опубликована на сайте главы азербайджанского государства.
Он отметил, что армяне "ищут новых гарантов безопасности". "Сомневаюсь, что найдется кто-либо, кто будет готов воевать на стороне армян против нас", - подчеркнул Алиев.
Президент также адресовал правительству Армении следующее послание: "Им (правительству Армении - ИФ) не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым. Но приемлемым, основанном на здравом смысле, международном праве и признании права азербайджанцев жить на своей земле, которого армяне лишали нас в течение тридцати лет".
НОВОСТИ
- 12:20 02.08.2023
- Байден может предложить оплатить оружие для Тайваня из денег для Украины - FT
- 12:05 02.08.2023
- Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
- 12:03 02.08.2023
- Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
- 12:00 02.08.2023
- В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
- 11:20 02.08.2023
- Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов
- 11:05 02.08.2023
- Нигер открыл границы с соседними странами
- 11:00 02.08.2023
- Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
- 10:32 02.08.2023
- Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края
- 10:22 02.08.2023
- Собянин: В 11 московских больницах приемные отделения полностью реконструируют
- 10:20 02.08.2023
- В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать