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НОВОСТИ

С 1 января по 3 августа по контракту в ВС РФ принято более 231 тысячи человек — Медведев

17:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 231 тысячи человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) России с 1 января по 3 августа 2023 года. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, открывая совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил.

«По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день текущего года, на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», — привел он статистику.

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