Вступает в силу соглашение Японии с Австралией об облегченном передвижении войск

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии с 13 августа введет в силу соглашение с Австралией, которое упрощает процедуры при въезде войск двух стран на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр обороны Ясукадзу Хамада.



«Скорейшее введение в действие этого соглашения повысит возможности взаимодействия Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Австралии, углубит наше оборонное сотрудничество», — сказал он. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает взаимный завоз вооружений и боеприпасов на территорию обеих стран. Ранее все это требовало проведения предварительных консультаций.



