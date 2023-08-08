Вступает в силу соглашение Японии с Австралией об облегченном передвижении войск
08:20 08.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Скорейшее введение в действие этого соглашения повысит возможности взаимодействия Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Австралии, углубит наше оборонное сотрудничество», — сказал он. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает взаимный завоз вооружений и боеприпасов на территорию обеих стран. Ранее все это требовало проведения предварительных консультаций.
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