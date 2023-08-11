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НОВОСТИ

Собянин: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА возле Карамышевской набережной нет

12:23 11.08.2023

Пострадавших и серьезных разрушений в результате падения в районе Карамышевской набережной обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) не зафиксированно. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, попытка пролета в город еще одного беспилотника была пресечена в результате работы системы противовоздушной обороны.

«Экстренные службы работают на месте», написал мэр у себя в Telegram-канале.

Попытки нанести удары по Москве становятся практически ежедневными. 10 августа утром, примерно в 4:00, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были ликвидированы два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. По словам мэра, один был ликвидирован в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также, как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ заявили, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

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